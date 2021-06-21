ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя

ЕС на год продлил санкции против Крыма и Севастополя. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Меры предусматривают ограничения на импорт товаров в ЕС, а также ограничения на инфраструктурные или финансовые инвестиции в регион. Кроме того, санкции распространяются на экспорт некоторых товаров и на сферы нефтяной, газовой и минеральной промышленности, ограничения также затрагивают туристический сектор.

Эти меры продлятся до 23 июня 2022 года.

Санкции ежегодно продлевают с 2014-го. Европейские страны считают Крым аннексированным и требуют, чтобы Россия «восстановила территориальную целостность Украины». Москва отрицает все обвинения, настаивая на том, что присоединение полуострова прошло с соблюдением норм международного права.

В середине апреля Соединенные Штаты ввели санкции против пяти частных лиц и трех организаций из Крыма. Из-за участия в строительстве Керченского моста в санкционный список были включены генеральный директор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, а также компании «Ленпромтранспроект» и «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».