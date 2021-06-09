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В ЕС продлят санкции против Крыма и Севастополя

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Постпреды Евросоюза согласовали продление еще на год санкций «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя», сообщил РИА Новости источник в ЕС.

Формально, на министерском уровне, решение утвердят 18 июня, после согласования мер странами-членами блока. Оно вступит в силу не позднее 23 июня, когда будет опубликовано в официальном журнале ЕС.

В прошлый раз санкции, предписывающие странам блока ограничить экономические отношения с Крымом и Севастополем, продлевали год назад — до 23 июня текущего года. Организациям и физическим лицам ЕС запрещен импорт продукции из Крыма, ограничения затрагивают также туристический сектор и инвестиции в различные отрасли экономики.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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