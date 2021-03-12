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Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины

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Фото: Globallookpress.com

Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции против России из-за Украины. Об этом говорится в соответствующих документах, опубликованных Советом ЕС на официальном сайте.

Санкции против тех, кого считают ответственными за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», касаются 177 граждан и 48 юридических лиц. Это заморозка их заграничных счетов и блокировка доступа к различным экономическим ресурсам ЕС. Эти ограничительные меры в очередной раз сохранили действие, теперь — до 15 сентября 2021 года.

Совет ЕС напоминает, что не признает присоединения Крыма к России. Санкции по этому поводу против россиян ввели в марте 2014 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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