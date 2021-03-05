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Бизнесменов приговорили к тюрьме за нарушение санкций против России

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Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Суд Гамбурга приговорил двух немецких бизнесменов к тюрьме за нарушение санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Главный обвиняемый, 41-летний бизнесмен из Аугсбурга, получил три года и девять месяцев тюрьмы за продажу металлообрабатывающих станков российским клиентам. Суд постановил, что этим он нарушил оружейное эмбарго против России. Кроме того, у мужчины изымут почти 8 миллионов евро, которые он получил с продаж оборудования.

Второй обвиняемый, 40-летний торговый представитель немецкой компании в России, был приговорен к двум годам условно за пособничество. Его также обвинили в двух эпизодах отмывания денег, поскольку он получил комиссионные выплаты с продаж. У мужчины конфискуют 184 тысячи евро. Еще 150 тысяч он должен заплатить в качестве залога за освобождение.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России из-за присоединения Крыма. Список ограничительных мер включал запрет на заключение новых контрактов на поставку оружия, станков и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. В ответ Россия ввела ограничения на импорт продукции сельского хозяйства из Европы.

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