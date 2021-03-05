В Германии прокомментировали новые санкции ЕС против России

В Германии прокомментировали новые санкции Евросоюза (ЕС) против России. Слова немецких парламентариев приводит РИА Новости.

По их мнению, антироссийские санкции ЕС показывают, что его руководство «не готово переосмыслить свой подход к Москве даже ценой дискредитации себя как серьезного дипломатического партнера».

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Зигберт Дрезе заявил, что новые санкции ЕС касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей Российской Федерации. «Наша позиция ясна: не вмешиваться», — уточнил он.

Представляющий комитет по делам Евросоюза в бундестаге однопартиец Харальд Вейель согласился с его мнением. «Своими попытками точечно управлять российской политикой с помощью санкций ЕС дискредитирует себя как серьезный дипломатический партнер», — пояснил он. По словам Вейеля, речь идет о двойных стандартах, так как ЕС «использует свою правовую систему для подавления оппозиции», однако при этом «хочет наказывать иностранных правоохранителей».

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

Тогда же США обнародовали список россиян, попавших под санкции. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Позже в МИД России заявили, что скоро последует симметричный ответ на новые санкции.