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Европа призвала США ужесточить санкции против России

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Манфред Вебер
Манфред Вебер
Фото: Andreas Gebert / Reuters

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал США совместно с Европой ужесточить санкции против России, пишет ТАСС.

Он выступил за ужесточение ограничений в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Вебер утверждает, что Москва якобы «продолжает курс опасных провокаций», а «усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада», — заявил Вебер.

Глава фракции подчеркнул, что замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации.

В марте Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции против России из-за Украины. Санкции против тех, кого считают ответственными за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», касаются 177 граждан и 48 юридических лиц. Это заморозка их заграничных счетов и блокировка доступа к различным экономическим ресурсам ЕС.

Совет ЕС напоминает, что не признает присоединения Крыма к России. Санкции по этому поводу против россиян ввели в марте 2014 года.

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