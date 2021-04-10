Антироссийские санкции сильно ударили по экономике европейской страны

Европейские экономические санкции против России дорого обошлись Греции, заявил первый заместитель главы МИД республики Мильтиадис Варвициотис во время встречи с послом Украины Сергеем Шутенко. Об этом сообщает ТАСС.

Варвициотис заявил, что из-за санкций Греции пришлось заплатить «большую экономическую цену в экспорте своей продукции в Россию».

По его словам, Греция поддерживает «минский процесс урегулирования украинского вопроса». Варвициотис подчеркнул, что международные проблемы следует решать путем диалога и в соответствии с нормами международного права.

В марте Евросоюз еще на полгода продлил индивидуальные санкции против России из-за Украины. Санкции против тех, кого считают ответственными за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», касаются 177 граждан и 48 юридических лиц. Это заморозка их заграничных счетов и блокировка доступа к различным экономическим ресурсам ЕС.

Совет ЕС напоминает, что не признает присоединения Крыма к России. Санкции по этому поводу против россиян ввели в марте 2014 года.