В Госдуме отреагировали на призыв Европы ужесточить санкции против России

Призыв главы ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфреда Вебера ужесточить европейские и американские санкции против России не имеет под собой реальных оснований и является скорее политическим пиаром. Так на слова Вебера отреагировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС в воскресенье, 11 апреля.

«С подобным рвением западным политикам стоит осаживать Украину, чтобы не допустить эскалации и военного сценария на юго-востоке страны, если, конечно, их интересует, прежде всего, мир в Донбассе», — отметил депутат.

По его словам, Западу безразличны жизни жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Им, по мнению Слуцкого, важнее «раскручивать санкционную спираль, обвинять и демонизировать Москву». «Тупиковая линия, или, как сказал [министр иностранных дел Сергей] Лавров, тупая», — заключил депутат.

Ранее Вебер в случае эскалации ситуации на востоке Украины призвал США совместно с Европой ужесточить санкции против России. Глава фракции подчеркнул, что замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации.