Украина внесла семь российских артистов в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще семь российских артистов в черный список, сообщается на сайте ведомства.

Согласно обновленным данным, в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности», попали певица Эльвира Тугушева, актеры Вера Алентова и Евгений Александров, композитор и руководитель джазового оркестра, музыкант Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, а также основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия. Всем им запрещен въезд на территорию страны.

Теперь в перечне артистов, которые создают угрозу национальной безопасности, 199 человек.

26 мая правительство Украины ввело персональные санкции против 11 российских артистов за посещение Крыма. В список попали актеры Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер и Алексей Чадов. Под санкциями также оказались певица, телеведущая Анастасия Сланевская и певец Ярослав Сумишевский. Всем им запрещен въезд на Украину.