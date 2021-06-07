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Россия внесла девять граждан Канады в черный список

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

МИД России внес девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса, в черный список. Об этом говорится в официальном комментарии представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

Как сообщают в министерстве, Оттава продолжает политику, направленную против России.

Ранее Захарова перечислила нарушения Договора по открытому небу (ДОН) со стороны США, Канады и Европы. Дипломат отметила, что американские и канадские власти лишили Россию возможности наблюдательных полетов над своей территорией, так как отказались предоставлять необходимое количество промежуточных посадок для самолетов Ан-30Б. Она также напомнила, что США и Канада устанавливали не предусмотренные ракетным договором ограничения по высоте полета наблюдательного воздушного судна и затягивали выдачу виз российским сотрудникам.


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