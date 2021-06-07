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Россия перечислила нарушения ракетного договора со стороны США и Запада

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова перечислила нарушения Договора по открытому небу (ДОН) со стороны США и Запада. Она опубликовала их список в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что американские и канадские власти лишили Россию возможности наблюдательных полетов над своей территорией, так как отказались предоставлять необходимое количество промежуточных посадок для самолетов Ан-30Б. Она заявила, что Вашингтон уменьшал дальность полета над Аляской и Гавайями и ограничивал возможности по наблюдению за Алеутскими островами.

Захарова также напомнила, что США и Канада устанавливали не предусмотренные ракетным договором ограничения по высоте полета наблюдательного воздушного судна и затягивали выдачу виз российским сотрудникам. По ее словам, американская сторона «подстрекала другие государства-участники» к нарушению ДОН.

В качестве претензий к другим западным странам дипломат указала отказ от предоставления информации о наблюдательных полетах над удаленными территориями со стороны Франции и Великобритании. Она также упомянула не соответствующие положениям ДОН запреты и ограничения на полеты над запретными зонами и в опасном воздушном пространстве со стороны Польши и Турции. Помимо этого, Захарова рассказала, что Грузия с 2012 года не принимает российские миссии над своей территорией, что также противоречит договору.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу ранее 7 июня. Закон стал ответом на выход США из ДОН в ноябре 2020 года.

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