В Совфеде уличили Канаду в поверхностной работе над санкциями против России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков обратил внимание на поверхностную работу МИД Канады, объявившего о новых санкциях в отношении России за присоединение Крыма. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Сели за компьютер, наткнулись на руководителей транспортных организаций в России, добавили страховую компанию из Крыма — и все, санкционный список готов. Это современная “кропотливая “работа чиновников из Канады и других стран-сателлитов США», — указал сенатор от крымского региона.

Рассуждая о том, как России нужно реагировать на эти ограничения, парламентарий пришел к выводу, что не стоит отвечать на них. «Санкционная политика западных стран — своего рода государственная болезнь, а, как известно, грешно обижаться на больных», — заключил Цеков.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет подчеркнул, что санкции уже не вызывают никаких эмоций, и Россия смотрит на них спокойно. По его словам, страны Запада используют санкции как инструмент давления и войны против крымчан и их демократического выбора, против правды.

МИД Канады ввел новые санкции против России 29 марта. Под ограничения попали двое россиян и четыре компании. Канада выразила сожаление из-за «серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека» в Крыму.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.