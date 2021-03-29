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В России назвали «большой глупостью» санкции Канады из-за Крыма

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет оценил санкции, введенные Канадой из-за Крыма, заявив, что так как они вредят отношениям с Россией. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Санкции уже не вызывают никаких эмоций. Мы смотрим на них спокойно», — сказал политик. По его словам, страны Запада используют санкции как инструмент давления и войны против крымчан и их демократического выбора, против правды.

Шеремет назвал санкции Канады «большой глупостью» и «недальновидностью политиков», стоящих у власти. «Они непродуктивны, деструктивны и вредят отношениям между нашими народами», — сказал депутат.

Ранее МИД Канады ввел новые санкции против России. Под ограничения попали двое россиян и четыре компании. Канада выразила сожаление из-за «серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека» в Крыму.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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