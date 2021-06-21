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Захарова ответила на санкции ЕС против Крыма фразой «ищут любимые грабли»

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя, несмотря на знание о том, что российское государство на них ответит. Ответные меры против ЕС посулила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула: в европейском блоке знают, что Крым по Конституции — часть Российской Федерации. «Знают, что решение было принято на основе крымского референдума, результаты которого переподтверждены жизнью, которую ЕС игнорировать не может. Знают, но все равно ищут любимые грабли», — написала Захарова.

Ранее на санкции отреагировали в Совете Федерации: первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ограничительные меры «глобально ни на что не повлияют» и призвал вводить встречные санкции, «и пожестче».

О том, что санкции продлены еще на год, стало известно ранее 21 июня. Они касаются ряда экономических отраслей полуострова, их продлевают ежегодно с 2014 года.

В марте 2014 года полуостров вошел в состав России. Это случилось после референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты этого всенародного опроса и окрестили воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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