В России оценили ущерб от новых санкций ЕС против Крыма и Севастополя

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение Европейского совета продлить на год санкции против Крыма и Севастополя. В беседе с «Лентой.ру» сенатор оценил ущерб от ограничительных мер, отметив, что это «глобально ни на что не повлияет».

«Это не первый год все-таки происходит, а уже семь лет, и может продлиться еще какое-то время. Крым и Севастополь научились жить в условиях санкций. Там развивается экономика, инфраструктура, решаются социальные вопросы. Я думаю, что Россия настолько большая и великая страна, что эти санкции на Крым и Севастополь не сильно по ней ударят», — высказался политик.

Он подчеркнул, что такие выпады Европейского совета требуют ответа. Джабаров предложил посмотреть, кто инициировал введение этих санкций, и вводить встречные «и пожестче».

«Я думаю, это правильно, если мы не дадим спуску ни одной новости подобного плана, а ответим по конкретным физическим лицам, ударим по конкретным проблемам, секторам. Наверное, так надо поступать, чтобы поняли, мы тоже умеем огрызаться и отражать атаки», — отметил сенатор.

Владимир Джабаров уточнил, что пока это только его мнение, а конкретные решения будут принимать уже компетентные органы.

«Когда мы вводим санкции, то никогда не стреляем себе в ногу, а сначала думаем, не повредит ли нам это. Если это будет в интересах российского государства, то, конечно, мы их введем», — сообщил Джабаров.

В марте 2014 года полуостров вошел в состав России. Это случилось после референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты этого всенародного опроса и окрестили воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.