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Самолеты-разведчики США стянулись к границам Крыма

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Фото: телеграм-канал «Военный Осведомитель»

Самолеты-разведчики ВМС США Р-8А Poseidon и Boeing RC-135V заметили у побережья Крыма и Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Flighradar, опубликованные в Telegram-канале «Военный осведомитель».

Р-8А Poseidon пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, Boeing RC-135V также стянули к границам Кубани с Греции.

Еще один самолет ВМС США пролетел вдоль сирийского побережья.

В мае американский бригадный генерал Кристофер Норри заявил, что США считают Черное море «ключевым для военных операций» своих вооруженных сил. «Безопасность восточного фланга НАТО, а также безопасность суверенных государств региона зависят от нашей способности сдерживать потенциальных противников», — сказал он.

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