В Евросоюзе отвергли идею пригласить Путина на встречу с лидерами стран ЕС

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель и лидера Франции Эммануэля Макрона пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран ЕС. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации ТАСС, на саммите будут рассматриваться инициативы государств ЕС по выстраиванию дальнейших отношений с Россией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива пригласить Путина на саммит с лидерами Евросоюза, вероятно, связана с прошедшей в Женеве встречей российского и американского лидеров. Лавров отметил, что, по всей видимости, женевские переговоры были восприняты в Брюсселе как сигнал к тому, что «теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность».

23 июня Financial Times сообщало, что Германия и Франция призвали ЕС к более плотному взаимодействию с Россией. В частности, некоторые дипломаты и сама канцлер Германии Ангела Меркель предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Идею поддержал и французский президент Эммануэль Макрон.