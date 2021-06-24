В ЕС рассказали о предстоящих переговорах по отношениям с Россией

Лидеры стран ЕС на предстоящем саммите в Брюсселе обсудят будущее отношений с Россией, опираясь на специальный доклад и предложения некоторых государств. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали.

В Евросоюзе отметили, что решения, которые будут приняты в ходе этой встречи, лягут в основу дальнейшей политики объединения в отношении России. «Пока еще слишком рано говорить об итогах этих дискуссий», — добавила Массрали.

Она напомнила, что в прошлый раз ЕС пересматривал отношения с Москвой в 2014 году. Тогда против России ввели санкции, были приостановлены регулярные саммиты с российским руководством, а также переговоры по визовым вопросам и новому двустороннему соглашению на смену Соглашению о партнерстве и сотрудничестве.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Германия и Россия призвали ЕС к более плотному взаимодействию с Россией. В частности, некоторые дипломаты и сама канцлер Германии Ангела Меркель предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Идею поддержал и французский президент Эммануэль Макрон.