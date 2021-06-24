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Лавров отреагировал на инициативу пригласить Путина на саммит Евросоюза

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Инициатива пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами Евросоюза, вероятно, связана с прошедшей в Женеве встречей российского и американского лидеров. Так на новости о предложении ЕС отреагировал глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Facebook ведомства.

Лавров отметил, что, по всей видимости, женевские переговоры были восприняты в Брюсселе как сигнал к тому, что «теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность». Он подчеркнул, что российской стороне неизвестны детали предложения Германии и Франции, ровно как и реакция других членов ЕС.

При этом российский министр напомнил, что в ближайшее время Евросоюз должен принять новую стратегию в отношении России, которая будет опираться на три столпа: отпор, сдерживание и сотрудничество в сферах, интересных для Евросоюза. «Если эта философия лежит в основе инициативы саммита, то мне было бы очень интересно посмотреть. Как такое гипотетическое мероприятие откроется, сразу должен, значит, последовать отпор. Ну а потом сдерживание. И как это все будет сочетаться, пока трудно сказать», — отметил Лавров.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Германия и Россия призвали ЕС к более плотному взаимодействию с Россией. В частности, некоторые дипломаты и сама канцлер Германии Ангела Меркель предложили пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами стран Евросоюза. Идею поддержал и французский президент Эммануэль Макрон.

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