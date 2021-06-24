Желание ЕС сотрудничать с Россией попросили не считать слабостью

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не считать слабостью желание Евросоюза (ЕС) сотрудничать с Россией. Его цитирует Reuters.

Он подчеркнул, что диалог между сторонами не означает, что европейское объединение отказывается от существующих требований к Москве. «Мы нуждаемся в диалоге, чтобы защищать свои интересы, чтобы сохранять стабильность на европейском континенте», — добавил политик.

Заявление Макрона прозвучало во время заседания совета Евросоюза на высшем уровне. Ожидается, что во время встречи страны обсудят возможное проведение саммита Россия — ЕС. При этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заранее заявил, что не будет участвовать в саммите.

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказывала, что помимо отношений с Москвой Брюссель оценивает развитие взаимодействий с Анкарой. Замглавы МИД России Александр Грушко ответил, что российская сторона ждет решений ЕС и надеется на возобновление диалога.

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