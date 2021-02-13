Глава МИД Финляндии описал важность диалога с Россией

Сохранение дипломатических отношений с Россией очень важно во всех ситуациях, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Его слова передает РИА Новости .

«В том числе [сохранять диалог] по очень сложным темам, как это делают, например, Финляндия и Россия. Думаю, что так же должно происходить и между ЕС и Россией», — сказал министр. По его словам, разрыв отношений между Россией и Финляндией был бы негативным поворотом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с Хаависто заявил, что что деятельность НАТО в балтийском регионе носит деструктивный характер.