Украина поблагодарила ЕС за отказ провести встречу европейских лидеров с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Европейскому совету за отказ принять предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона организовать встречу лидеров стран Европейского союза (ЕС) с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Реалистичный подход вместо недополученных подарков», — заявил Кулеба.

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Он также поблагодарил ЕС за призыв к России полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений как ключевого условия любого существенного изменения двусторонних отношений.

Ранее стало известно, что Меркель и Макрон выдвинули предложение обдумать возможность организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием Путина. Данная инициатива была отклонена.

При этом в ЕС заявили, что могут вернуться к идее проведения саммита с Россией.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инициатива пригласить Путина на саммит с лидерами ЕС, вероятно, связана с прошедшей в Женеве встречей российского президента со своим американским коллегой Джо Байденом. Лавров отметил, что, по всей видимости, женевские переговоры были восприняты в Брюсселе как сигнал к тому, что «теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность».