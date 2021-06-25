Евросоюзу предрекли ухудшение отношений с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Евросоюзу ухудшение отношений с Москвой. Она высказалась на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Отношения между ЕС и Россией находятся на отрицательной спирали. Нам нужно готовиться к дальнейшему спаду», — заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что европейское объединение находится в позиции силы по отношению к российской стороне с экономической точки зрения. По словам главы Еврокомиссии, российский импорт в ЕС составляет менее 5 процентов, в то время как импорт ЕС в Россию — более 37 процентов.

Ранее стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе отвергли идею канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран ЕС. Однако позже стало известно, что европейские лидеры могут вернуться к идее проведения саммита с Россией.