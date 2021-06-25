Меркель осталась недовольна храбростью коллег из ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что соглашение по организации саммита между Евросоюзом и Россией не было достигнуто. Она заявила, что осталась недовольна храбростью коллег в этом вопросе, передает Bloomberg.

Меркель рассказала, что обсуждение возможного саммита ЕС и России было «непростым». По ее словам, в Брюсселе лидеры снова обсудили, на каких условиях готовы работать и тесно взаимодействовать с Россией. Однако Меркель призналась, что надеялась на большую храбрость в этом вопросе со стороны европейских коллег.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе отвергли идею пригласить Путина на встречу с лидерами стран Евросоюза. Кроме того, главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России.

Инициативу о встрече с Путиным выдвинули лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон еще 23 июня. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что идея приглашения Путина, возможно, связана с минувшей встречей российского и американского лидеров в Женеве. Дипломат подчеркнул, что, вероятно, женевские переговоры восприняли в Брюсселе как сигнал к тому, что «теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность».