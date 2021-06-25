Эксперт оценил будущее отношений между Россией и США после саммита в Женеве

Канадский эксперт, сотрудник Университета Райерсона в Торонто Арни Кисленко оценил будущее отношений между Россией и США после саммита в Женеве. По его словам, внезапных перемен не последует, однако Вашингтон продемонстрировал свою заинтересованность в диалоге, передает РИА Новости.

«Я подозреваю, что руководство в Москве думает, что сейчас в Вашингтоне появился более образованный и заинтересованный во внешней политике президент, а это будет означать выработку более тонкой политики и осторожность в отношении к чувствительным для США моментам», — отметил Кисленко.

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Он выразил надежду, что Байден также получил лучшее представление о российской стороне. Эксперт добавил, что встреча прошла в дружественной обстановке, однако не обошлось без «бряцанья доспехов», учитывая заявления американского лидера о больших возможностях США в киберсфере и отрицание российским президентом поддержки кибер-преступников.

Кисленко отметил, что сказанное на саммите не было неожиданностью для Путина и отметил качественную работу российской разведки. Он подчеркнул, что позиция главы Белого дома будет жестче, чем у его предшественника Дональда Трампа, и глава российского государства ожидает этого.

Эксперт заключил, что в стабилизации двусторонних отношений заинтересованы обе страны, поскольку напряженность и конфликт «не приведут ни к чему хорошему».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге. По словам посла, он направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита президента России Владимира Путина и США Джо Байдена.