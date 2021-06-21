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США анонсировали сроки начала диалога с Россией по стратегической стабильности

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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Alex Edelman/ Globallookpress.com

США анонсировали сроки начала диалога с Россией по стратегической стабильности. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, он начнется в ближайшие недели, ее слова приводит ТАСС.

Официальный представитель отметила, что переговоры были запущены в Женеве на встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Часть дискуссии главы государств посвятили необходимости дополнительной работы над этим вопросом на уровне глав внешнеполитических ведомств и ниже.

«Это определение сфер, в которых США и Россия могут работать совместно на основе взаимных интересов. Часть из этого будет обсуждаться на уровне госсекретаря США. Обсуждения начнутся в ближайшие недели», — сказала Псаки.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал быстро и качественно реализовать договоренности российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по стратегической стабильности. Эту задачу он назвал одной из главных.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.

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