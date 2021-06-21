В Британии забеспокоились из-за сотрудничества России и США

Властям Великобритании стоит забеспокоиться из-за сотрудничества России и США, вклад в которое внесла встреча президентов двух этих стран Владимира Путина и Джозефа Байдена. Такое мнение высказала обозреватель журнала The Spectator Мэри Дежевски.

«Особенное беспокойство на Даунинг-стрит может вызвать план США и России обсуждать кибербезопасность, пусть он пока и в тестовом режиме (...) Насколько комфортно будут чувствовать себя военные и разведчики Великобритании, если США начнут договариваться с Россией по этому вопросу, возможно, "через их голову"? Попытаются ли они участвовать в таких разговорах?», — написала она.

Автор указала на то, что «демонизация России», нормализованная США за время президентства Дональда Трампа, отлично подходила британской политике. «Интересам Великобритании отлично отвечала враждебность к России на грани истерии, которую выказывал Вашингтон», — подчеркнула Дежевски.

Автор материала также добавила, что это не единственное опасение британской стороны по поводу президентства Байдена: демократ, по ее словам, пренебрегает британскими интересами в вопросе вывода войск из Афганистана и других областей. Это, по мнению обозревателя, со временем может привести к относительной «изоляции» Великобритании.

Ранее 21 июня стало известно, что посол России Анатолий Антонов прибыл в дипмиссию РФ в Вашингтоне. Дипломат вернулся к месту службы после того, как договоренности по этому поводу достигли Путин и Байден на встрече в Женеве.