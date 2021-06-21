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Посол России вернулся в США

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России Анатолий Антонов вернулся в США и прибыл в дипмиссию в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что автомобиль высокопоставленного дипломата проехал через ворота российского посольства.

Антонов вылетел в США утром в воскресенье, 20 июня, после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Перед вылетом посол заявил, что у него уже запланировано несколько встреч в США, которые начнутся в понедельник, 21 июня. Посол подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российский посол вернется в США до конца месяца. По итогам встречи со своим американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве президент России Владимир Путин рассказал, что стороны договорились о возвращении послов России и США в посольства в Москве и Вашингтоне. При этом он уточнил, что конкретные сроки возвращения дипломатов к месту их постоянной службы — чисто технический вопрос. Российский лидер также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.

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