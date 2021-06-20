Мир
 
Последние новости
Россия отреагировала на заявление США о новых санкциях
Решивших отдохнуть за границей россиян предложили прививать принудительно
Инфекционист предупредил об опасности некоторых препаратов перед вакцинацией
Россиянам предрекли новые температурные рекорды
Израиль объявил об открытии границ для привитых туристов
В Госдуме назвали антироссийские санкции США «недобросовестной конкуренцией»
Ферстаппен выиграл Гран-при Франции
Возлюбленная Моргенштерна сделала ему предложение в синагоге
Тренер сборной Дании назвал план на игру Евро с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Посол России в США прокомментировал ввод новых антироссийских санкций

Перейти в «Мою Ленту»
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой в условиях действия санкций невозможно. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводит ТАСС.

«Думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить отношения между странами невозможно», — подчеркнул дипломат, комментируя озвученные Соединенными Штатами намерения ввести новые ограничительные меры.

Он добавил, что считает в настоящий момент первоочередной задачей налаживание диалоговых механизмов между государствами. Он также заявил, что будет следить за тем, чтобы достигнутые в ходе саммита президентов США и России договоренности были реализованы.

Антонов вылетел в США после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Посол подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.

20 июня советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством «Северного потока-2». По его словам, Байден сказал, что не готов накладывать ограничения на европейских партнеров, но «готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве». Кроме того, в США пообещали ввести новые санкции против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенный Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Посол России в США призвал быстро реализовать договоренности Путина и Байдена
Посол России вылетел в США
Названа дата возвращения российского посла в США