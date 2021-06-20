Посол России в США прокомментировал ввод новых антироссийских санкций

Налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой в условиях действия санкций невозможно. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводит ТАСС.

«Думаю, что через санкции стабилизировать отношения, наладить отношения между странами невозможно», — подчеркнул дипломат, комментируя озвученные Соединенными Штатами намерения ввести новые ограничительные меры.

Он добавил, что считает в настоящий момент первоочередной задачей налаживание диалоговых механизмов между государствами. Он также заявил, что будет следить за тем, чтобы достигнутые в ходе саммита президентов США и России договоренности были реализованы.

Антонов вылетел в США после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Посол подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.

20 июня советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством «Северного потока-2». По его словам, Байден сказал, что не готов накладывать ограничения на европейских партнеров, но «готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве». Кроме того, в США пообещали ввести новые санкции против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенный Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).