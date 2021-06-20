Названа дата возвращения российского посла в США

Посол России в США Анатолий Антонов отправится в Вашингтон в воскресенье, 20 июня. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, глава дипмиссии уже 21 июня будет на рабочем месте.

Ранее посол США в России Джон Салливан также заявил, что вернется в Москву в скором времени. «После важного саммита я с нетерпением жду скорого возвращения в Москву, чтобы возглавлять сильную команду посольства США в России в деле реализации директив президента Байдена, изложенных в Женеве, включая директивы в сфере стратегической стабильности, прав человека и стабильных и предсказуемых отношений с Россией», — сообщил он.

По итогам саммита России и США в Женеве было решено, что послы обеих стран вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне. Путин уточнил, что они с американским коллегой Джо Байденом договорились об этом решении, а конкретные сроки возвращения дипломатов к месту их постоянной службы — чисто технический вопрос. Он также добавил, что стороны проведут консультации на дипломатическом направлении.