Посол России прокомментировал проблему виз с США

Разговор с Вашингтоном по проблеме виз должен вестись только на равноправной основе, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, решать проблему через требования, которые выдвигает Вашингтон, не получится. «Я знаю, что российские журналисты испытывают серьезные трудности, в частности в визовом вопросе. Это одна из проблем, по которой надо садиться и детально говорить», — отметил Антонов.

Посол добавил, что у России и США «очень серьезные проблемы». «Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем готовы», — сказал он.

Антонов вылетел в США после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Посол подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.