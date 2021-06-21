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Встреча Путина и Байдена не повлияла на решения США по антироссийским санкциям

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Фото: Reuters

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве не повлияла на решения США по антироссийским санкциям. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует The New York Times.

По ее словам, после саммита России и США ничего не изменилось: в Белом доме продолжают и продолжат настаивать на постепенном усилении санкций.

«Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать возможность санкций, связанных с применением химического оружия», — заявила Псаки.

Речь идет об антироссийских мерах, введенных из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

2 марта США объявили о вводе санкций против семи высокопоставленных представителей власти России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Перед этим санкции по делу оппозиционера ввел Евросоюз. В частности, в санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

Оппозиционер впал в кому 20 августа 2020 года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный приговор по делу «Ив Роше» за нарушение условий соблюдения испытательного срока. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. В колонии он, согласно решению Мосгорсуда от 20 февраля, пробудет 2,5 года. В настоящее время Навальный находится в колонии во Владимирской области.

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