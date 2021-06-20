Пушков прокомментировал заявление США о новых санкциях словами Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал предсказуемым заявление США о планах ввести новые санкции из-за газопровода «Северный поток-2». Сообщение сенатора размещено в его Telegram-канале.

Комментируя разногласия в отношениях между странами, он также привел слова президента России Владимира Путина, произнесенные на пресс-конференции в Женеве. Тогда Путин заключил, что после встречи с коллегой из США у него не появилось новых иллюзий: «Иллюзий никаких нет и быть не может».

«Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты как начало новой фазы отношений - в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне - другой подход. Администрация Байдена изначально исключала возможность "перезагрузки" отношений. И не скрывала, что намерена всячески мешать запуску "Северного потока-2", раз уж США не смогли воспрепятствовать его сооружению».

Также сенатор добавил, что Белый дом ни разу не намекнул на возможность снятия или хотя бы частичного пересмотра санкций. По его словам, после саммита напряженность в отношениях «чуть снизилась», однако разногласия по «Северному потоку-2», Украине, Донбассу и Сирии сохранились и «никуда не исчезли».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются решить проблемы собственной неконкурентоспособности с помощью новых санкций против компаний, связанных с газопроводом «Северный поток-2».

20 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Вашингтон готовит новые санкции против связанных с «Северным потоком-2» компаний. Также в США пообещали ввести новые санкции против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель ФБК, включенный Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж прошла встреча российского и американского президентов . Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.