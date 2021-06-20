В России сравнили Путина с «Джеймсом Бондом от политики» на фоне Байдена

Сенатор Алексей Пушков сравнил президента России Владимира Путина с «Джеймсом Бондом от политики» на фоне американского лидера Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что на саммите, который прошел 16 июня в Женеве, Байден выглядел заметно бледнее, чем до него, когда раз за разом обещал «сказать Путину то, что он должен знать». По словам Пушкова, президент США хотел прибыть на встречу в стиле Джеймса Бонда, в солнечных очках и показать всем, что он является первым и главным политиком мира. Однако именно это Байдену сделать и не удалось, считает сенатор.

Пушков подчеркнул, что Путин смотрелся на саммите выигрышнее, что подметили даже американские журналисты. Так, Байден на пресс-конференции после переговоров ответил на «незапоминающиеся вопросы», читал свое выступление и пользовался шпаргалкой, в то время как российский лидер держался уверенно и отвечал на любые вопросы. В этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, резюмировал российский парламентарий.

Ранее встречу американского лидера с его российским коллегой назвали ударом по интересам Вашингтона. Президент Центра политики безопасности США и бывший аналитик ЦРУ Фредерик Флейц заявил, что неуверенная позиция Байдена на пресс-конференции после саммита показала его «слабаком перед огромной мировой аудиторией». Он отметил, что комментарии американского лидера для СМИ были вялыми и нервными, а иногда даже оборонительными.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.