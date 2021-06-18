Байдена назвали «слабаком перед мировой аудиторией» после встречи с Путиным

Встречу американского президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным назвали ударом по интересам Вашингтона. Об этом сообщил президент Центра политики безопасности США и бывший аналитик ЦРУ Фредерик Флейц, его слова передает Newsmax.

По словам политика, неуверенная позиция Байдена на пресс-конференции после саммита показала его «слабаком перед огромной мировой аудиторией». Он отметил, что комментарии американского лидера для СМИ были вялыми и нервными, а иногда даже оборонительными. Флейц подчеркнул, что на фоне американского коллеги Путин выглядел сильным и дерзким. Он умело использовал двустороннюю встречу в своих целях и уверенно держался перед прессой.

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Политик заявил, что Байден подарил российскому президенту дипломатическую победу и не смог ничего получить взамен. По его словам, американский лидер показал миру, что он не способен отстаивать интересы США перед иностранными противниками. Флейц также добавил, что американская сторона по итогам встречи в Женеве кажется ослабленной, и это усиливает позиции врагов Вашингтона.

16 июня сообщалось, Байден во время своей пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным оговорился и чуть не назвал российского лидера именем своего предшественника — 45-го президента США Дональда Трампа. В самом начале своей речи перед представителями СМИ Байден рассказал, что внимательно смотрел выступление российского лидера, однако он чуть было не назвал фамилию Трампа.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.