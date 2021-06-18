Байден предложил Путину помочь разобраться с хакерами

Во время саммита в Женеве 16 июня лидер США Джо Байден предложил своему коллеге из России Владимиру Путину помочь разобраться с хакерами внутри страны. Об этом рассказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Politico.

По словам Салливана, во время встречи американский президент пообещал воспользоваться американскими ресурсами в киберсфере, чтобы противостоять преступникам — даже если те находятся на территории России.

«Это не была угроза. Это просто объективное заявление о том, что президент Байден готов сделать для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры», — цитирует ТАСС Салливана.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

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