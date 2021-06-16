Президент Владимир Путин ответил на вопрос девятилетней дочери канадской журналистки. Ребенок захотел узнать, почему отношения между Россией и США такие сложные и почему саммит двух стран в Женеве так важен. Ответ президента передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 16 июня.

«Ответить очень просто. Надо посмотреть вокруг себя и сказать: "Видишь, как прекрасен этот мир, и взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты», — сказал Путин.

Президент посоветовал журналистке объяснить дочери, что главы двух стран встречаются для обсуждения вопросов, связанных «со страшным оружием, которое нужно ограничивать», а также вопросов здравоохранения и экологии. Эти обсуждения, по словам Путина, нужны для того, чтобы дети могли «учиться и смотреть уверенно в будущее».

В заключение своего выступления президент пожелал, чтобы сегодняшнюю встречу журналисты также освещали исходя из этих соображений.

Ранее Кремль опубликовал совместное заявление двух президентов по итогам переговоров. В нем говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.