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Путин оценил отношения с США цитатой Толстого

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Александр Земляниченко / Reuters

Президент России Владимир Путин процитировал русского писателя Льва Толстого, отвечая на вопрос, удалось ли в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом выйти на новый уровень взаимопонимания и доверия. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Лев Толстой как-то сказал: "в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими". Вот, мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули», — сказал Путин.

Ранее Кремль опубликовал совместное заявление двух президентов по итогам переговоров. В нем говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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