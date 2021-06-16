Путин оценил отношения с США цитатой Толстого

Президент России Владимир Путин процитировал русского писателя Льва Толстого, отвечая на вопрос, удалось ли в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом выйти на новый уровень взаимопонимания и доверия. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Лев Толстой как-то сказал: "в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими". Вот, мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули», — сказал Путин.

Ранее Кремль опубликовал совместное заявление двух президентов по итогам переговоров. В нем говорится, что Россия и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.