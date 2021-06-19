В Китае заподозрили Байдена в попытке унизить россиян после встречи с Путиным

Президент США Джо Байден попытался унизить россиян после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 16 июня в Женеве. На это обратили внимание журналисты китайского издания Global Times.

Во время пресс-конференции Байден заявил, что Китай оказывает давление на Россию и наступает на ее территории. «Россия сейчас в очень трудном положении. Она находится под давлением Китая. Китай продвигается вперед, стремясь стать самой мощной экономической державой и военной силой в мире. Экономика России, в свою очередь, явно испытывает трудности», — сказал он.

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По информации издания, Байден не смог бы сделать подобное заявление при личной встрече с Путиным, так как «постеснялся бы говорить подобную чушь». «Такую безосновательную провокацию можно расценивать как унижение русского народа. Такое чувство, что он считает идиотами жителей одной из самых могущественных стран мира», — высказал свое подозрение автор материала.

Высказывание Байдена также назвали попыткой рассорить Китай и Россию: «Как именно Китай давит на Россию? В чем конкретно заключаются экономические трудности России в последние годы? Цель комментариев Байдена очевидна. США нанесли России колоссальный ущерб, и Байден просто хочет переложить вину на Китай. Всерьез такое можно было сказать только при явном политическом аутизме и нарциссизме».

16 июня сообщалось, что Байден во время своей пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным оговорился и чуть не назвал российского лидера именем своего предшественника — 45-го президента США Дональда Трампа. В самом начале своей речи перед представителями СМИ Байден рассказал, что внимательно смотрел выступление российского лидера, однако он чуть было не назвал фамилию Трампа.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.