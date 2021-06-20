Пушков оценил неонацистскую вечеринку немецких солдат с изнасилованием

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал оценку поведению немецких солдат НАТО, которые устроили неонацистскую вечеринку и изнасиловали сослуживца. Своим мнением сенатор поделился в Telegram.

Пушков отметил, что немецкие солдаты, которые были посланы на защиту границ от «российской агрессии», не знают, чем себя занять, так как угрозы никакой нет. Поэтому они «устраивают попойки, пристают к местным жителям, выкрикивают антисемитские лозунги».

«Так военнослужащие бундесвера "выполняют" поставленные НАТО задачи. С рекламными роликами альянса — ничего общего. Да и нужны ли они там вообще?» — высказался сенатор.

Об инциденте сообщалось 17 июня. Тогда стало известно, что взвод 92-го учебного танкового гренадерского батальона из миссии НАТО в апреле устроил «восстановительное мероприятие». Подразделение заселилось в один из отелей в литовском городе Рукла, и в ходе вечеринки солдаты пели правые экстремистские и антисемитские песни. В частности, они исполнили «серенаду», посвященную Адольфу Гитлеру, при этом проигнорировали требование сержанта прекратить. В тот же вечер один из солдат вложил свой пенис в рот спящему товарищу и снял это на видео. Тогда министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала поведение солдат «непростительным» и «постыдным». Весь взвод решили вернуть в Германию.