Россия
 
Последние новости
Посол России вылетел в США
Гинцбург раскрыл принципы действия индийского штамма коронавируса
Гинцбург назвал плюсы вакцинации беременных от COVID-19
В Подмосковье выявили рекордное число зараженных коронавирусом
Стало известно о состоянии введенной в кому певицы MакSим
Доктор Комаровский предостерег от визитов к некоторым врачам
Китайского чиновника заподозрили в передаче США данных о происхождении COVID-19
Юрист объяснил правила отстранения отказавшихся от вакцинации работников
Полицейский покончил с собой у посольства Туркмении в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Пушков оценил неонацистскую вечеринку немецких солдат с изнасилованием

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал оценку поведению немецких солдат НАТО, которые устроили неонацистскую вечеринку и изнасиловали сослуживца. Своим мнением сенатор поделился в Telegram.

Пушков отметил, что немецкие солдаты, которые были посланы на защиту границ от «российской агрессии», не знают, чем себя занять, так как угрозы никакой нет. Поэтому они «устраивают попойки, пристают к местным жителям, выкрикивают антисемитские лозунги».

«Так военнослужащие бундесвера "выполняют" поставленные НАТО задачи. С рекламными роликами альянса — ничего общего. Да и нужны ли они там вообще?» — высказался сенатор.

Об инциденте сообщалось 17 июня. Тогда стало известно, что взвод 92-го учебного танкового гренадерского батальона из миссии НАТО в апреле устроил «восстановительное мероприятие». Подразделение заселилось в один из отелей в литовском городе Рукла, и в ходе вечеринки солдаты пели правые экстремистские и антисемитские песни. В частности, они исполнили «серенаду», посвященную Адольфу Гитлеру, при этом проигнорировали требование сержанта прекратить. В тот же вечер один из солдат вложил свой пенис в рот спящему товарищу и снял это на видео. Тогда министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала поведение солдат «непростительным» и «постыдным». Весь взвод решили вернуть в Германию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Министр обороны Германии оценила неонацистскую вечеринку солдат с изнасилованием
Немецкие солдаты в Литве устроили нацистскую вечеринку и изнасиловали сослуживца
В армии Германии высказались о нацистах в своих рядах