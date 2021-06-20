Министр обороны Германии оценила неонацистскую вечеринку солдат с изнасилованием

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отреагировала на неонацистскую вечеринку солдат бундесвера (вооруженные силы Германии) в Литве, в ходе которой военнослужащие изнасиловали своего сослуживца. Об этом сообщает RND.

Выступая перед младшими офицерами в академии лидерства в Гамбурге, она призвала командиров подразделений «стать первой линией защиты от экстремизма и неправомерных действий». «Я обращаюсь ко всем вам: внимательно смотрите, будьте последовательны, ничего не упускайте и ничего не скрывайте», — сказала она.

«Мы слышим о сексуальных посягательствах и систематических издевательствах, мы слышим об антисемитских высказываниях в песнях нацистской эпохи. Это особо опасные преступления, они будут расследоваться по всем правилам, вплоть до увольнения из бундесвера», добавила Крамп-Карренбауэр.

Министр также оценила международный аспект скандала. Она указала, что военнослужащие «своим неправомерным поведением ставят под угрозу хорошую репутацию нашей страны».

Об инциденте, о котором говорила глава минобороны, сообщалось 17 июня. Тогда стало известно, что взвод 92-го учебного танкового гренадерского батальона из миссии НАТО в апреле устроил «восстановительное мероприятие». Подразделение заселилось в один из отелей в городе Рукла, и в ходе вечеринки солдаты пели правые экстремистские и антисемитские песни. В частности, они исполнили «серенаду», посвященную Адольфу Гитлеру, при этом проигнорировали требование сержанта прекратить. В тот же вечер один из солдат вложил свой пенис в рот спящему товарищу и снял это на видео. Тогда Крамп-Карренбауэр назвала поведение солдат «непростительным» и «постыдным». Весь взвод решили вернуть в Германию.

Ранее председатель бундесвера Андре Вюстнер заявил, что в рядах вооруженных сил Германии есть доля нацистов и ультраправых, но эта доля не велика и не является серьезной проблемой. В свете недавно обнаруженного экстремистского чата немецких военных, Вютнер признал существование нацистов среди немецких служащих, однако уточнил, что это единичные случаи. Тем не менее, по его мнению, даже единичные случаи — «это слишком много». Он связал новый культ Гитлера в армии с «простым механизмом соблазнения соцсетей».