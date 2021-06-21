США не станут предупреждать Россию об ударах

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву о кибер-ударах, передает РИА Новости.

Псаки пояснила, что на состоявшемся в Женеве саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена американский лидер упомянул о хакерских атаках, в которых обвиняют Россию. Он заявил, что если подобные инциденты продолжатся, то Москве придется нести за них ответственность. В таком случае Вашингтон станет действовать без предупреждения.

«Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия», — подчеркнула Псаки на брифинге.

У пресс-секретаря Белого дома поинтересовались, почему Байден не огласил список российских объектов, на которые могут нацелиться США. В ответ на это Псаки заявила, что Штаты «не предвосхищают удары».

На саммите в Женеве 16 июня лидер США Джо Байден предложил Путину помочь разобраться с хакерами внутри страны. Он также передал российскому президенту список запретных для кибератак секторов. Байден добавил, что в ходе переговоров Вашингтон не грозил Москве военным ответом на кибератаки.