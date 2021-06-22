Россия предложила США пути улучшения отношений

Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге, сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам посла, он направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита президента России Владимира Путина и США Джо Байдена.

Предложения в частности направлены на стабилизацию российско-американских отношений, что позволит «в дальнейшем говорить об улучшении этих двухсторонних связей». «Удалось связаться сегодня с коллегами из госдепартамента, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи», — заключил Антонов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что диалог России и США по стратегической стабильности начнется в ближайшие недели. Она отметила, что переговоры были запущены в Женеве на встрече президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры государств общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление.