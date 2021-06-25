МИД Украины вызвал послов Германии и Франции на разговор из-за России

Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало послов Германии и Франции Анку Фельдгузен и Этьена де Понсена для обсуждения инициативы о восстановлении саммитов Европейского союза (ЕС) и России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Там подчеркнули, что инициатива Берлина и Парижа противоречит санкционной политике Брюсселя. В МИД Украины считают, что она «подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации» в Донбассе и «не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей».

В ответ послы Фельдгузен и де Понсен заявили, что упомянутая идея не была поддержана ЕС. Свои страны они назвали «неизменными друзьями» Украины, которые «продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета».

Стороны также условились, что в будущем публичное обсуждение подобных вопросов будут согласовывать с Украиной.

Ранее СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на саммит Европейского совета в Брюсселе. Ее идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Позднее в ЕС отвергли эту инициативу, а Украина назвала ее проявлением слабости.