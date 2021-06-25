Украина назвала проявлением слабости идею Германии и Франции о саммите с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал проявлением слабости идею Германии и Франции о возобновлении саммитов Россия — ЕС. Об этом сообщает УНИАН.

«Мягко говоря, это одна из самых странных инициатив из всех, которые прозвучали за последнее время в европейских столицах», — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что идея справедливо получила негативную оценку от многих европейских лидеров. «Вряд ли можно что-то добавить к позициям Нидерландов, Польши, стран Балтии по этой инициативе. Они исчерпывающе объяснили, почему такие предложения из европейских столиц для руководства РФ — прямое и безусловное проявление слабости и непоследовательности», — отметил советник.

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Подоляк добавил, что МИД должен проработать вопрос, как такие предложения соотносятся с ролью Берлина и Парижа в «нормандском формате».

23 июня Financial Times сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала пригласить президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза в Брюсселе. Идею поддержал французский президент Эммануэль Макрон.

Позже стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза выступили против.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европейский совет за отказ организовать встречу лидеров стран ЕС с Путиным. «Реалистичный подход вместо недополученных подарков», — заявил Кулеба.