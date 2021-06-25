США обвинили Россию в нарушении Минских соглашений

В Вашингтоне заявили о готовности поддержать минский процесс на Украине при условии, что Москва также этого захочет. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Spiegel.

Дипломат подчеркнул, что американская сторона считает «нормандский формат» основной платформой для решения украинского кризиса. При этом он обвинил Россию в нарушении Минских соглашений и препятствовании положительному развитию ситуации.

Блинкен подчеркнул, что американский президент Джо Байден обсудил судьбу минского процесса с российским коллегой Владимиром Путиным, а также с европейскими лидерами. «Мы при этом представляли следующую точку зрения: если Россия всерьез заинтересована наполнить жизнью "Минск" и если мы можем в этом помочь, то мы будем на 100 процентов готовы к этому», — цитирует госсекретаря ТАСС.

23 июня сообщалось, что глава МИД Германии Хайко Маас и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили войну на востоке Украины и соблюдение Минских соглашений. Немецкий дипломат заключил, что «нормандскому формату» нужна «новая динамика», поэтому сейчас участники соглашений работают над подготовкой к очередной встрече.

«Нормандская четверка» включает Россию, Украину, Германию и Францию.