США и Германия обсудили Минские соглашения

Глава МИД Германии Хайко Маас и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили войну на востоке Украины и соблюдение Минских соглашений. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Мааса, «нормандскому формату» нужна «новая динамика», поэтому сейчас участники соглашений работают над подготовкой к очередной встрече.

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«Очевидно, что никто не может быть доволен статус-кво, Минские соглашения должны реализовываться... Очень хорошо и полезно иметь при этом поддержку США», — заявил он на пресс-конференции.

20 июня глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, что по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон может быть принято решение о присоединении США к «нормандскому формату». По мнению Кравчука, это будет очень большим шагом к урегулированию мирного процесса.

В начале июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что американский лидер Джо Байден пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон этим летом. Зеленский уточнил, что речь идет об июле.

«Нормандская четверка» включает Россию, Украину, Германию и Францию.

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