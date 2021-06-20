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Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Байденом

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Фото: РИА Новости

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Кравчук дал совет президенту Владимиру Зеленскому перед встречей с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает телеканал «Дом».

«Зеленский сейчас подготовлен к такой встрече просто на высочайшем уровне. Я не думаю, что сейчас надо искать еще какие-то вопросы для обсуждения. Надо просто порекомендовать Владимиру Александровичу, чтобы он был тверд, последователен, системный. Чтобы он отстаивал не просто интересы Украины — я в этом уверен — а чтобы он просил, настаивал, убеждал, что должны быть абсолютно конкретные действия со стороны Запада вообще и США в частности», — сказал Кравчук.

Глава делегации добавил, что ему импонируют последние высказывания Зеленского, который просит от Запада конкретных шагов и сроков принятия Украины в НАТО.

Кравчук также заявил, что решение о присоединении США к «нормандскому формату» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, скорее всего, будет принято по итогам визита Зеленского в Вашингтон.

Ранее советник президента США Джейк Салливан сообщил, что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом. Украинский лидер уточнил, что речь идет об июле.

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