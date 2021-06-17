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Кравчук назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске

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Фото: РИА Новости

Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» назвал условие для переговоров по Донбассу в Минске.

Политик заявил, что группа может собраться в Минске только в случае проведения демократических президентских выборов в Белоруссии. «Ну нельзя, чтобы страна, где самопровозглашенный президент применяет репрессивные, диктаторские методы управления, то есть ведет себя так, что должен в истории отвечать за свои действия, такая страна не может в данной ситуации быть площадкой», — заявил Кравчук.

Ранее политик заявил, что Киеву давно следовало выстраивать иную политику в отношении Донбасса. Кравчук вспомнил писателя Олеся Гончара, который считал необходимым отрезать Донбасс, как раковую опухоль, ради развития Украины. Политик порассуждал на тему того, что литератор как любой «гениальный» человек уже давно предчувствовал сегодняшние проблемы, связанные с регионом.

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