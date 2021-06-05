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Кравчук назвал способного стать «эффективным президентом» Украины человека

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Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского человеком, способным стать «эффективным президентом». Он заявил об этом в интервью украинскому «Пятому каналу».

«Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему. Все президенты, в том числе Леонид Кравчук, не ломали систему», — отметил он, добавив, что если бы сейчас на Украине состоялись президентские выборы, то снова победил бы Зеленский.

Кравчук также заявил, что считает нужным дать истории право сделать вывод, кто был самым эффективным президентом страны.

В мае Кравчук заявил, что отношения России и Украины могут быть восстановлены, если конфликт в Донбассе решится в пользу Киева. По его мнению, если Украина станет членом НАТО, это изменит расклад сил. «Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством», — добавил он, отметив, что это вопрос времени.

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